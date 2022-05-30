Киев, , 13:22 — REGNUM Украинская певица Вера Брежнева (Вера Киперман) уехала из Польши, куда она ранее эмигрировала из России. Об этом пишет портал «Телепрограмма» 30 мая.

Вера Брежнева Скриншот видео на YouTube

«Уехала из Польши. Теперь скучаю по своим коллегам-грузчицам. Волонтерство очень сближает. Делая одно совместное дело с огромным смыслом, имея общие цели и ценности — единение неизбежно. Особенно, когда рядом такие девочки», — заявила певица. О своё новое местоположение Брежнева раскрывать не стала.

Напомним, что в конце марта 2022 года Вера Брежнева покинула территорию России. Исполнительница переехала в Польшу, где занималась благотворительной деятельностью.

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