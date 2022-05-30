Мадрид, 30 мая 2022, 12:01 — REGNUM На саммите НАТО в Мадриде впервые будут присутствовать четыре партнёра альянса из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом 30 мая сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес в статье, опубликованной в газете La Razón.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес
Министр обороны Испании Маргарита Роблес
Ministry of the Presidency. Government of Spain

«В Мадриде мы увидим впервые на саммите НАТО присутствие четырёх партнёров из АТР: Австралии, Южной Кореи, Японии и Новой Зеландии», — написала Роблес.

По её словам, речь идет об открытии сценария, который будет «играть центральную роль в эволюции мировой безопасности в текущем столетии».

«В Мадриде мы увидим рождение усиленной НАТО с обновленными идеями», — добавила Роблес.

Саммит НАТО пройдёт в Мадриде с 28 по 30 июня.

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