Мадрид, , 12:01 — REGNUM На саммите НАТО в Мадриде впервые будут присутствовать четыре партнёра альянса из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом 30 мая сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес в статье, опубликованной в газете La Razón.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес Ministry of the Presidency. Government of Spain

«В Мадриде мы увидим впервые на саммите НАТО присутствие четырёх партнёров из АТР: Австралии, Южной Кореи, Японии и Новой Зеландии», — написала Роблес.

По её словам, речь идет об открытии сценария, который будет «играть центральную роль в эволюции мировой безопасности в текущем столетии».

«В Мадриде мы увидим рождение усиленной НАТО с обновленными идеями», — добавила Роблес.

Саммит НАТО пройдёт в Мадриде с 28 по 30 июня.

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