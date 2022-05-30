Мадрид, 30 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. На саммите НАТО в Мадриде впервые будут присутствовать четыре партнёра альянса из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом 30 мая сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес в статье, опубликованной в газете La Razón.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес

«В Мадриде мы увидим впервые на саммите НАТО присутствие четырёх партнёров из АТР: Австралии, Южной Кореи, Японии и Новой Зеландии», — написала Роблес.

По её словам, речь идет об открытии сценария, который будет «играть центральную роль в эволюции мировой безопасности в текущем столетии».

«В Мадриде мы увидим рождение усиленной НАТО с обновленными идеями», — добавила Роблес.

Саммит НАТО пройдёт в Мадриде с 28 по 30 июня.