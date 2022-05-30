Мелитополь, Украина, , 12:01 — REGNUM Попытки похитить скифское золото из музея Мелитополя для того, чтобы отправить его в Европу, предпринимали прежние власти города, сбежавшие после входа в него российских военных. Об этом 30 мая рассказала нынешняя глава города Галина Данильченко в эфире телеканала «Россия 24».

Скифское золото (сс) Zamunu45

Как отметила Данильченко, новым городскими властями была сразу проведена следственная операция, так как когда они прибыли в музей Мелитополя после бегства из города прежних властей, то не обнаружили там скифского золота.

«Скифское золото было уже собрано, подготовлено к вывозу. И действительно, есть такая оперативная информация, что вывозить собирались именно куда-то в Европу, на Запад. Конечно же, это попытка хищения», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, согласно предварительным данным, в результате взрыва в центре Мелитополя получили ранения три человека.