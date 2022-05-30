Санкт-Петербург, 30 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Полномочия ушедшего в АО «АвтоВАЗ» бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова временно получил другой вице-губернатор, Алексей Корабельников. Об этом 30 мая сообщили источники в городском правительстве, передаёт «Коммерсант Санкт-Петербург».

Fincom.gov.spb.ru Алексей Корабельников

Большая зона ответственности Соколова, возглавившего «АвтоВАЗ», пока досталась вице-губернатору Корабельникову. Как этот факт повлияет на транспортные проекты Петербурга, которые курировал Соколов, мнения расходятся, но есть необходимость в назначении постоянного руководителя.

«В городе до сих пор не решены многие проблемы транспортной отрасли: с ускорением строительства метрополитена, со скоростными трамваями, с транспортным хабом в Пулково. А сейчас нужно решать вопросы с импортозамещением и дезинтеграцией с Финляндией, на экономику которой наш регион был серьезно ориентирован», — считает глава информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

Напомним, что Максим Соколов, который отвечал за инвестиционную политику, транспорт и туризм города, а также решал вопросы промышленной и научно-технической политики, развития предпринимательства и потребительского рынка, стал президентом АО «АвтоВАЗ».