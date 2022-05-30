Петропавловск-Камчатский, , 12:00 — REGNUM На Камчатке завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, которого обвиняют в совершении убийства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая в краевом СУ СКР.

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Выяснилось, что в сентябре 2021 годо мужчина вместе со своей знакомой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле автобусной остановки искали тайник с наркотиками. При этом они поссорились и женщина оскорбляла обвиняемого. Мужчина нанес обидчице 27 ударов ножом. От полученных травм она скончалась на месте.

После утверждения прокурором обвинительного заключения дело будет направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске вынесен приговор 56-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве отца.