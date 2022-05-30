Архангельск, 30 мая, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Единственный в России пароход-колесник начал свою 111-ю навигацию, сообщает пресс-служба центра судоремонта «Звездочка».

Владимир Маковский. На пароходе

«Спасённый работниками «Звёздочки» от разделки на металлолом в 1972 году белоснежный пароход «Н. В. Гоголь» снова вышел на акваторию Северной Двины. За истекшие 50 лет корабелы сохранили в полном порядке оригинальную паровую машину и другие механизмы парохода», — сообщили в пресс-службе.

В период подготовки к навигации 2022 года под наблюдением Российского речного регистра на пароходе была выполнена частичная замена наружной обшивки корпуса правого борта 5 пояса в носовой части, специалистами цеха 41 проведено обслуживание судовой мебели, работники цеха 9 заменили некоторые трубопроводы разных систем, бригада цеха 15 выполнила текущий ремонт главной паровой машины и механизмов, а также бортовой арматуры. Маляры цеха 45 обновили краску на бортах, палубах и надстройке судна.

Отметим, что за 50 лет судно прошло более 1 миллиона речных миль и перевезло свыше 1 миллиона пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех районах Камчатки открыли навигацию.