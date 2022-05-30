Ереван, , 11:59 — REGNUM Участники акции протеста, начавшейся в Ереване 30 мая, продолжат блокировать третий корпус здания правительства Армении, пока не встретятся с министрами. Об этом объявил вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян, трансляция с места акции ведётся на его странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На улицах Еревана Иосиф Кубатьян © ИА REGNUM

Сторонники оппозиции на протестных акциях требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, так как считают его политику противоречащей интересам армянского народа. Протестующие требуют, чтобы в здание правительства впустили группу оппозиционных депутатов.

«Наши депутаты чётко поставят задачу, и мы поймем, кто разделяет эту точку зрения и какую имеет позицию. Это возможность для чиновников дистанцироваться от Никола и не нести ответственность за разрушение страны», — сказал Сагателян.

Напомним, около месяца в Ереване сторонники оппозиции на протестных акциях требуют отставки Пашиняна. Они блокируют автомобильное движение на улицах столицы и государственные учреждения.

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