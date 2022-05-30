Саратов, , 11:59 — REGNUM В Саратовской области за сутки выявили 108 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 115 жителей. Госпитализированы еще три пациента, выписали 187 человек, сообщает 30 мая региональный оперативный штаб.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 252 365 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 245 175 человек.

На стационарном лечении находятся 360 пациентов, на амбулаторном — 971.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 5966 человек, за сутки новых жертв нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области вакцинацию от коронавируса прошли 1 436 495 человек.

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