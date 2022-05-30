Саратов, 30 мая, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки выявили 108 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 115 жителей. Госпитализированы еще три пациента, выписали 187 человек, сообщает 30 мая региональный оперативный штаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 252 365 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 245 175 человек.

На стационарном лечении находятся 360 пациентов, на амбулаторном — 971.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 5966 человек, за сутки новых жертв нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области вакцинацию от коронавируса прошли 1 436 495 человек.

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