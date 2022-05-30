Кемерово, , 11:59 — REGNUM Спасатели обеспечивают безопасность Крестного хода-сплава по реке Томь в Кемеровской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

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«Своё начало ход-сплав традиционно берёт от станции «Лужба», где Кузбасс граничит с Хакасией, и движется на север, до границы с Томской областью», — уточнили в ведомстве.

В мероприятии участвуют представители духовенства Кузбасской митрополии, спасатели и молодёжь. Священнослужители везут с собой икону Божией Матери «Покров над землей Кузнецкой».