Москва, , 11:58 — REGNUM Страны Запада проводят комплексную информационную войну против России, сообщили в Роскомнадзоре.

Информационная война ИА REGNUM

Данная тема обсуждалась на заседании общественного совета при Роскомнадзоре. В ведомстве отметили комплексность и профессиональность информационной борьбы, целью которой является общественное мнение граждан, Вооружённые силы РФ, а также русская культура и национальные традиции.

Информационные атаки, беспрецедентные по масштабам, велись с первых часов спецоперации России на Украине, что свидетельствует о тщательной спланированности действий. Контент был подготовлен заранее и не является реакцией на спецоперацию. В ведомстве подчеркнули, что на информационные атаки Запад тратит миллиарды рублей.