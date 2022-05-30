Лашкаргах, Афганистан, , 11:57 — REGNUM В афганской провинции Гильменд в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Авария Tysto

Источники уточнили, что инцидент произошёл на перекрёстке дорог, соединяющих езды Марджа и Над Али. Здесь автомобиль Ford Taunus столкнулся с мотоциклом. В результате автоаварии погибли один мужчина и две женщины.

Причиной ДТП стала невнимательность водителя автомобиля, который уже арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В последнее время в Афганистане увеличилось количество пострадавших в автоавариях.