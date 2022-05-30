Улан-Удэ, , 11:56 — REGNUM По состоянию на 30 мая в стационарах Бурятии получают лечение 88 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе, осложненной внебольничной пневмонией — 57. За предыдущие сутки госпитализировано 7 пациентов, сообщает минздрав региона.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

В отделениях реанимации находится 26 пациентов (из них старше 65 лет — 11), на ИВЛ — 8 пациентов (из них старше 65 – 5), в том числе на неинвазивной ИВЛ –2.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 129 коек: занято — 88, свободно — 41 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,2%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 202 человека. Выздоровели от COVID-19 — 133 361 (+15) человек. Из выявленных за прошедшие сутки больных — 10 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 3029 (+0) человек.

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