Москва, 30 мая 2022, 11:53 — REGNUM Поддерживают проведение специальной военной операции на Украине 72% жителей России. Не поддерживают — 18%, затруднились ответить — 9%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По мнению респондентов, на первом месте среди основных целей спецоперации на Украине — защита России, разоружение Украины и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (40%).
Также среди целей — изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов (20%), защитить население ДНР и ЛНР (18%). Лишь 7% сказали, что цель спецоперации — оккупировать Украину и присоединить ее к России.
Опросы по телефону проведены 25, 27 февраля, 3,17,24 марта, 12, 24 апреля, 12, 26 мая 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
ИА REGNUM сообщало, по данным на 1 марта, поддерживали решение провести специальную военную операцию по защите Донбасса 68% жителей России.
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