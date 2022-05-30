Москва, 30 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Поддерживают проведение специальной военной операции на Украине 72% жителей России. Не поддерживают — 18%, затруднились ответить — 9%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Министерство обороны России Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине

По мнению респондентов, на первом месте среди основных целей спецоперации на Украине — защита России, разоружение Украины и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории (40%).

Также среди целей — изменить политический курс Украины и очистить ее от нацистов (20%), защитить население ДНР и ЛНР (18%). Лишь 7% сказали, что цель спецоперации — оккупировать Украину и присоединить ее к России.

Опросы по телефону проведены 25, 27 февраля, 3,17,24 марта, 12, 24 апреля, 12, 26 мая 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, по данным на 1 марта, поддерживали решение провести специальную военную операцию по защите Донбасса 68% жителей России.

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