Богота, 30 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Колумбийские избиратели сделали выбор в пользу кардинальных перемен, отдав победу в первом туре президентских выборов левому кандидату, бывшему повстанцу и бизнесмену-аутсайдеру в надежде на то, что новый политик сможет вывести их из экономического кризиса, вызванного пандемией, сообщает 30 мая Associated Press.

Justin Sovich Флаг Колумбии у крепости Кастильо-Сан-Фелипе-де-Барахас. Колумбия

Левый сенатор Густаво Петро в воскресенье 29 мая возглавил список из шести кандидатов, набрав чуть более 40% голосов, а второе место с 28% голосов занял магнат в сфере недвижимости Родольфо Эрнандес, не имеющий тесных связей ни с одной из политических партий, сообщили представители избирательной комиссий.

Оба они далеки от консерваторов и умеренных, которые долгое время управляли южноамериканской страной.

Петро, лидировавший на протяжении всей кампании, может стать первым в Колумбии главой государства от левых, которые на протяжении многих лет оставались вне официальной политики. Эрнандеса, чьи результаты удивили многих, сравнивают с бывшим президентом США Дональдом Трампом за его критику истеблишмента страны.

Второй тур выборов состоится 19 июня на фоне той же поляризации общественного мнения и недовольства по поводу растущего неравенства и инфляции. Для победы в первом туре кандидату требовалось набрать 50% голосов.