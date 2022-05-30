Тунис, 30 мая, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Представители ряда политических партий Туниса заявили о намерении объединить силы для противодействия проведению референдума о новой конституции страны. Об этом 30 мая сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

По данным журналистов, ряд политический партий договорились о формировании единого фронта, цель которого — не дать президенту страны Кайсу Сайеду окончательно монополизировать всю власть в стране. В коалицию уже вошли пять либеральных и левых партий.

«Мы поддерживаем обширные контакты и консультации между Республиканской партией, Демократическим течением, Истикляль, Лейбористской партией, партией Кутб и некоторыми другими партиями с целью сформировать коалицию и национальную кампанию для противостояния проекту референдума по одностороннему проекту конституции», — заявил лидер Демократической партии Иссам Чебби журналистам.