Барнаул, , 11:51 — REGNUM По оперативным данным на 30 мая, яровой сев в Алтайском крае проведен на 95% планируемых площадей — это 4 млн 497 тыс. гектаров, сообщает телеграм-канал регионального минсельхоза.

Алтайская пшеница Светлана Шаповалова (с) ИА REGNUM

Среди районов, где осталось посеять считанные гектары яровых сельхозкультур, находятся Михайловский, Зональный, Каменский, Краснощековский, Ребрихинский районы и Славгород.

В разрезе культур завершен сев пшеницы, ячменя, овса, гороха, подсолнечника, рапса, сахарной свеклы, льна масличного, льна-долгунца. В промышленных предприятиях закончилась посадка картофеля.

Сейчас в хозяйствах ведется посевная культур с поздним сроком сева — гречихи, сои, кукурузы, а также кормовых культур для обеспечения зеленого конвейера для сельхозживотных.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 мая хозяйства Алтайского края провели яровой сев на 71% запланированных площадей. Темпы сева превысили уровень 2021 года на 4-6%.

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