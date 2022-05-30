Ереван, , 11:51 — REGNUM Столкновения армянских правоохранителей и протестующих из числа оппозиции, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начались около дома правительства в Ереване. Трансляцию с протестной акции 30 мая ведет агентство news. am.

Протесты в Ереване Hetq.am/Narek Aleksanyan

Отмечается, что стычки начались после того, как силовики не позволили депутатам оппозиции пройти в здания государственных учреждений.

При этом на кадрах трансляции видно, что правоохранителями было задержано несколько протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что оппозиционные партии Армении возобновили 30 мая протесты в Ереване.