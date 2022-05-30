Владивосток, , 11:55 — REGNUM На одной из стратегически важных трасс Приморья Раздольное — Хасан у посёлка Бамбурово в тестовом режиме с 6 июня заработает новый пост весового контроля. Это будет пятый из восьми автоматических пунктов, установленных на приморских дорогах в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Очередь из грузовиков на границе Uralskweek.kz

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Автодорога Раздольное — Хасан проходит через девять населенных пунктов, с нее есть выходы в три порта — Посьет, Зарубино и Славянка. Именно эта трасса является связующим звеном с границами между Россией, Китаем и Северной Кореей.

Тестовый период продлится до 6 сентября. В это время штрафы водители получать не будут.

Новый пост контроля позволит снизить нагрузку на автодорогу. Еще одной немаловажной функцией поста является возможность в круглосуточном режиме вычислять интенсивность движения автотранспорта в обоих направлениях, проводить фото- и видеофиксацию.

Как сообщало ИА REGNUM, двух предпринимателей обвинили в подкупе сотрудников пункта весового контроля в Башкирии.