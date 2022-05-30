Екатеринбург, , 11:57 — REGNUM В Екатеринбурге в 2022 году не состоится Венский фестиваль музыкальных фильмов. Об этом журналистам сообщили организаторы мероприятия.

Екатеринбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Причина отмены фестиваля не называется. При этом один из главных партнёров фестиваля, International Musicand Media Center объявил о приостановке сотрудничества с российскими организациями.

Отметим Венский фестиваль музыкальных фильмов ежегодно проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Традиционно фестиваль начинается с конца июня и продолжается почти месяц. Примечательно, что мероприятие состоялось даже в 2021 году, в разгар пандемии.