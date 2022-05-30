Екатеринбург, 30 мая, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в 2022 году не состоится Венский фестиваль музыкальных фильмов. Об этом журналистам сообщили организаторы мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Причина отмены фестиваля не называется. При этом один из главных партнёров фестиваля, International Musicand Media Center объявил о приостановке сотрудничества с российскими организациями.

Отметим Венский фестиваль музыкальных фильмов ежегодно проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Традиционно фестиваль начинается с конца июня и продолжается почти месяц. Примечательно, что мероприятие состоялось даже в 2021 году, в разгар пандемии.