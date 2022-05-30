Ярославль, 30 мая 2022, 12:30 — REGNUM Ярославский областной суд изменил приговор экс-директору департамента госжилнадзора Ярославской области Елене Скоробогатовой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Елена Скоробогатова
Елена Скоробогатова
Yarnews.net

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Елена Скоробогатова обвинялась в фиктивном устройстве на работу своего знакомого. С 2017 по 2019 год мужчина получал зарплату и премии, фактически при этом не работал. Из приговора следует, что фиктивно трудоустроенный знакомый Скоробогатовой фактически был её гражданским мужем, она с ним «вела общее хозяйство». Мужчина скончался перед задержанием чиновницы.

Кроме того, в этот же период чиновница выплачивала ряду сотрудников завышенные и необоснованные премии, а часть их забирала себе. Деньги передавали три её заместителя.

«Скоробогатова Е. И. сказала ей, что уделяет много времени и сил на работу в Департаменте, и считает, что это должно оплачиваться в большем размере, чем составляет её заработная плата. В связи с этим Скоробогатова Е. И. сказала, что она будет подписывать приказы о назначении ей, ФИО19, премии в большем объеме, чем обычно она получала, и часть денежных средств, которая была больше её обычной премии, она, ФИО19, должна будет передавать лично Скоробогатовой Е. И. для неё. Она, ФИО19, поняла, что это и будет составлять её дополнительный заработок, как считала Скоробогатова Е. И. — справедливое вознаграждение её труда и в дальнейшем она могла распоряжаться ими по своему усмотрению», — сообщила в суде свидетельница.

Ущерб бюджету составил 2 миллиона рублей. 14 февраля 2022 года Ленинский районный суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Также был удовлетворён гражданский иск заместителя прокурора о взыскании нанесённого ущерба в размере 2 миллионов и 440 тысяч рублей.

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Однако таким решением суда осталась недовольна прокуратура, просившая для Скоробогатовой 7-летний срок заключения. Она и подала апелляцию. Помимо этого обжаловала приговор и сторона защиты. Определением областного суда от 12 апреля приговор суда первой инстанции был изменён. Областной суд исключил из дела эпизод в присвоении 50 тысяч рублей в качестве премий, снизил общий размер хищения и наказание за него.

Таким образом окончательное наказание для Елены Скоробогатовой — 3 года и 9 месяцев условно, штраф в размере 200 тысяч рублей и возмещение ущерба департаменту госжилнадзора в сумме 2 млн 390 тыс рублей. Таким образом снизился и срок условного наказания, и сумма ущерба, подлежащая возмещению.

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