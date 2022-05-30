Ярославль, 30 мая, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Ярославский областной суд изменил приговор экс-директору департамента госжилнадзора Ярославской области Елене Скоробогатовой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

Yarnews.net Елена Скоробогатова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Елена Скоробогатова обвинялась в фиктивном устройстве на работу своего знакомого. С 2017 по 2019 год мужчина получал зарплату и премии, фактически при этом не работал. Из приговора следует, что фиктивно трудоустроенный знакомый Скоробогатовой фактически был её гражданским мужем, она с ним «вела общее хозяйство». Мужчина скончался перед задержанием чиновницы.

Кроме того, в этот же период чиновница выплачивала ряду сотрудников завышенные и необоснованные премии, а часть их забирала себе. Деньги передавали три её заместителя.

«Скоробогатова Е. И. сказала ей, что уделяет много времени и сил на работу в Департаменте, и считает, что это должно оплачиваться в большем размере, чем составляет её заработная плата. В связи с этим Скоробогатова Е. И. сказала, что она будет подписывать приказы о назначении ей, ФИО19, премии в большем объеме, чем обычно она получала, и часть денежных средств, которая была больше её обычной премии, она, ФИО19, должна будет передавать лично Скоробогатовой Е. И. для неё. Она, ФИО19, поняла, что это и будет составлять её дополнительный заработок, как считала Скоробогатова Е. И. — справедливое вознаграждение её труда и в дальнейшем она могла распоряжаться ими по своему усмотрению», — сообщила в суде свидетельница.

Ущерб бюджету составил 2 миллиона рублей. 14 февраля 2022 года Ленинский районный суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Также был удовлетворён гражданский иск заместителя прокурора о взыскании нанесённого ущерба в размере 2 миллионов и 440 тысяч рублей.

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Однако таким решением суда осталась недовольна прокуратура, просившая для Скоробогатовой 7-летний срок заключения. Она и подала апелляцию. Помимо этого обжаловала приговор и сторона защиты. Определением областного суда от 12 апреля приговор суда первой инстанции был изменён. Областной суд исключил из дела эпизод в присвоении 50 тысяч рублей в качестве премий, снизил общий размер хищения и наказание за него.

Таким образом окончательное наказание для Елены Скоробогатовой — 3 года и 9 месяцев условно, штраф в размере 200 тысяч рублей и возмещение ущерба департаменту госжилнадзора в сумме 2 млн 390 тыс рублей. Таким образом снизился и срок условного наказания, и сумма ущерба, подлежащая возмещению.