Варшава, , 11:47 — REGNUM В Польше и странах Прибалтики начинается первая фаза учений объединенных ракетных войск противовоздушной обороны НАТО Ramstein Legacy 2022 (RALY 22), сообщили 30 мая в генеральном командовании Вооруженных сил Польши.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что военные учения будут проходить с 30 мая до 12 июня с использованием воздушного пространства четырех стран и региона Балтийского моря.

«В маневрах участвуют военно-воздушные силы союзников и наземные ракетные подразделения, которыми руководят и управляют структуры НАТО», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу заявил, что Североатлантический альянс попал в неловкую ситуацию во время подготовки к крупным военным маневрам в Швеции из-за того, что на них были приглашены военные Турции.

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