Барнаул, , 11:47 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сообщает подробности серьёзного пожара, случившегося 30 мая в одной из квартир на шестом этаже 9-этажного жилого дома по улице Новосибирская в Барнауле.

Пожар в Барнауле МЧС

По прибытию на место происшествия потребовалась эвакуация жильцов. В общей сложности, 55 человек вышли на улицу самостоятельно, а пятерым людам, в том числе, одному ребенку, потребовалась помощь, они были спасены сотрудниками ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В квартире горели вещи открытым огнем, площадь пожара составила 20 кв. м. Возгорание было оперативно ликвидировано. Никто не пострадал.

Всего за минувшие сутки, 29 мая, в Алтайском крае ликвидировано 42 пожара, 12 из них — в жилом секторе. Спасено 20 человек. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае за 28 мая произошло 55 пожаров, из них два очага возникли на территории садоводческих некоммерческих товариществ.

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