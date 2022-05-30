Чагчаран, Афганистан, 30 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Гор сообщают, что один человек был убит, а другой ранен в результате стрельбы, учинённой неизвестными лицами.

Убийства

Источники газеты «8 Собх» сообщили, что неизвестные открыли огонь по двум братьям в деревне Дарайе-Шейх. Один из братьев был тяжело ранен и скончался от ран в провинциальной больнице Гора.

Мотив расправы пока неизвестен. Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали комментариев.

Добавим, что количество преднамеренных убийства увеличилось после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).