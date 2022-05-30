Заречный, Свердловская область, , 11:57 — REGNUM Двоих уральцев будут судить за ограбление магазина электроники. Мужчины похитили товар на сумму свыше 600 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кража

В августе 2021 года злоумышленники проникли в магазин электроники в торговом центре Заречного Свердловской области. Им удалось похитить более 40 единиц техники. При этом уральцы действовали согласно ранее разработанному плану.

Уголовное дело направлено в Белоярский районный суд. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.