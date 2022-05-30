Пермь, 30 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Перми 44-летняя жительница накопила долги по 72 штрафам. В результате судебные приставы арестовали внедорожник должника. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Лексус

Женщине выписывали штрафы за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Выплату штрафов горожанка игнорировала. Долг составил 63 тыс. рублей. Приставы вынесли постановления о взыскании исполнительского сбора, вследствие чего сумма долга выросла до 135 тысяч рублей.

В рамках межведомственного взаимодействия автомобиль пермячки задержали автоинспекторы. Судебные приставы оперативно выехали на место задержания и арестовали принадлежащий должнице LEXUS RX200T.

Такая мера стала хорошим стимулом для оплаты штрафов. Женщина погасила долг в течение двух дней.