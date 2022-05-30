Омск, 30 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Омске вынесен приговор 56-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве отца. Как сообщили ИА REGNUM 30 мая в областном следственном управлении СКР, житель Омской области признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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Установлено, что преступление произошло 13 февраля 2021 года в деревне Озерка Исилькульского района Омской области. Мужчина испытывал неприязнь к своему 78-летнему отцу. Он утверждал, что отец издевался над ним и систематически оскорблял.

Мужчина толкнул отца. Пенсионер упал на пол. После этого злоумышленник ударил отца по голове молотком, обмотал его одеялом, связал, вынес на улицу и ударил по голове палкой. Затем он закопал пенсионера в яму, выкопанную в снегу и земле, и уехал в город Исилькуль. Родственникам он рассказал, что отец скончался и его пришлось похоронить.

Пожилой мужчина, находясь под землёй без верхней одежды, скончался из-за переохлаждения. Суд назначил его сыну наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленинградской области разыскивают мужчину, который в порыве ревности убил сотрудницу батутного центра.

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