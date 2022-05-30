Казань, 30 мая, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Татарии завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летней директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Женщина обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, правил охраны труда и мошенничестве при получении выплат, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По версии следствия, обвиняемой в октябре 2020 года предложили организовать охрану земельных участков, зданий и помещений по улице Адмиралтейская в Казани. Объекты были приобретены для дальнейшего строительства на их месте жилого комплекса. Не имея свободных работников, директор неофициально приняла на работу нескольких жителей Кукморского района. Они разместились на втором этаже пустующего административного здания. Строение при этом не соответствовало требованиям пожарной безопасности. Кроме того, охранники не прошли инструктаж по пожарной безопасности.

Из-за короткого замыкания в электропроводке здания ночью 10 ноября 2020 года произошел пожар, в результате которого погибли пятеро охранников. Они не смогли своевременно обнаружить возгорание и не знали, как эффективно потушить его.

Также установлено, что с 2014 по 2021 годы обвиняемая симулировала симптомы неврологического заболевания и предоставляла документы с недостоверными сведениями о состоянии здоровья и социальном статусе инвалида. Злоумышленница незаконно получила страховую пенсию по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты на сумму более 708 тыс. рублей.

Свою причастность к совершению преступления женщина не признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жительница Казани предоставила в ЗАГС города Перми недостоверные документы о якобы рождении у нее ребенка вне медучреждения.

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