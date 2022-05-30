Кандагар, Афганистан, 30 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Глава управления министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока в афганской провинции Кандагар в видеообращении дал указание городскому транспорту не перевозить женщин в одиночку.

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Маулави Абдул Рахман, глава управления министерства в Кандагаре, заявил, что перевозка женщин в одиночку в транспорте приведёт к моральному разложению.

Он приказал силам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы со всеми водителями такси и велорикш, которые перевозят женщин в одиночку, обращались в соответствии с нормами шариата.

Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока во всех провинциях ввело большие ограничения на жизнь людей, особенно женщин.