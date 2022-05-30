Чебоксары, 30 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Чувашию прибыл ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора г. Санкт-Петербург. Святыня пробудет в Чебоксарах с 30 мая по 3 июня, сообщает Чувашская митрополия.

Cheb-eparhia.ru Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы прибывает в Чебоксары

«Утром 30 мая 2022 года во время Божественной литургии ковчег с этой частицей прибудет во Введенский кафедральный собор (ул. К. Иванова, 21). 1 июня после Литургии святыня будет перенесена в Покровско-Татианинский собор (ул. Мичмана Павлова, 17). Здесь она будет доступна для поклонения до вечера 3 июня», — сообщается на сайте митрополии.

Пояс Пресвятой Богородицы — одна из величайших святынь.