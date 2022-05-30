Кострома, 30 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. 15 июня 2022 года в Костроме состоятся общественные слушания по поводу изменения маршрутной сети общественного транспорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Они начнутся в 14 часов в актовом зале на улице Депутатской, 47.

Схема движения общественного транспорта в Костроме

Горожанам и общественникам предлагают обсудить проекты постановлений, касающиеся преобразования действующих автобусных и троллейбусных маршрутов.

Всего в Костроме действуют 45 направлений. Отменить предлагается пять из них — автобусы9,10,44, 38 и 56. Преобразования ждут четыре маршрута. Так, автобус №14 возьмёт на себя нагрузку выбывающего №9. Он будет следовать в Солнечный через поликлинику №2. Автобус №18 станет заезжать в посёлок Высоковский, №93 продляется до ПАТП-4, №94 будет следовать по улице Свердлова.

Также администрация предлагает ввести три новых маршрута: №39 (Центр — ул Советская — Сусанина — Шагова — Вокзал - Зелёная – Высоково), №75 (Венеция - Голубкова - Сусанина - пр. Мира - 100метровка), №77 (ул. Московская – Ярославская - Заволжская –Беленогова Юрия –Голубкова –Стопани –Самоковская). Остальные 37 направлений, включая все троллейбусные маршруты, остаются без изменений. Новая схема будет введена в действие с 1 октября 2022 года.