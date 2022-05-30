Помощник Кадырова предложил встречу «батальону имени Джохара Дудаева»
Донецк, 30 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов назвал целью №1 так называемый чеченский батальон имени Джохара Дудаева, который воюет на стороне ВСУ Украины. Он предложил встречу членам этого батальона и назвал справедливое выяснение отношений с ними вопросом чести.
Он также отметил, что, по его сведениям, в этом «так называемом батальоне от силы человек семь». По словам Алаудинова, вряд ли среди них есть настоящие чеченцы.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал награду в размере одного миллиона долларов за информацию о месте нахождения чеченского батальона. По его словам, денежные средства в качестве вознаграждения намерен предоставить «меценат».
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