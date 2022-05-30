Донецк, 30 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов назвал целью №1 так называемый чеченский батальон имени Джохара Дудаева, который воюет на стороне ВСУ Украины. Он предложил встречу членам этого батальона и назвал справедливое выяснение отношений с ними вопросом чести.

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«Я предлагаю этим людям подойти хотя бы к одной из наших позиций и проявить себя. Или они могут озвучить свои координаты, и я даю слово, что приду. Для нас это вопрос чести! Мы их найдем», — рассказал Апты Алаудинов РИА Новости.

Он также отметил, что, по его сведениям, в этом «так называемом батальоне от силы человек семь». По словам Алаудинова, вряд ли среди них есть настоящие чеченцы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал награду в размере одного миллиона долларов за информацию о месте нахождения чеченского батальона. По его словам, денежные средства в качестве вознаграждения намерен предоставить «меценат».

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