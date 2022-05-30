Кишинёв, 30 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич сумел договориться о поставках дешёвого газа из России. Об этом бывший молдавский премьер-министр Ион Кику заявил на телеканале RTR Moldova.

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«Согласно заявлениям сербского лидера, его страна будет получать газ сейчас по цене в несколько раз ниже, чем вся Европа, а зимой в десять раз дешевле», — сказал Кику.

Он отметил, что Вучич заботится о своих гражданах. Экс-премьер также задался вопросом: почему так не поступает президент Молдавии Майя Санду?

«Что мог Вучич такого наобещать [президенту РФ Владимиру] Путину, чтобы добиться цены на газ минимум в три раза дешевле чем та, которую платим мы?», — заявил бывший премьер-министр.

Кику заявил, что Санду вместо заботы о народе ведёт его «куда-то».

Стоит отметить, что в Молдавии рост цен на автомобильное топливо и газ начался в конце 2021 года, через несколько месяцев после того, как партия Санду «Действие и солидарность» стала правящей. Добившись плавающей цены на российский газ власти Молдавии получили её рост в несколько раз. Также начали дорожать продукты питания.