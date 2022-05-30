Петропавловск-Камчатский, 30 мая, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Власти Камчатского края разработали и приняли второй пакет экономических мер поддержки, где главной отраслью, получившей наибольшее количество мер, стало сельское хозяйство. Предусмотрен целый ряд субсидий сельхозпроизводителям, в том числе связанных с возмещением затрат на транспортировку продукции — молока, яйца, на возмещение стоимости закупки товаров, необходимых для производства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Правительство Камчатского края На Камчатке «Тымлатский рыбокомбинат» начал производство биодобавок нового поколения.

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«Предусмотрено возмещение процентов по кредитам, расширены виды разрешённого использования земельных участков, которые можно использовать под личные подсобные хозяйства. Можно с лёгкостью, в упрощённом порядке изменить назначение земель, получить участок и вести на нём личное подсобное хозяйство, например, выращивать сельхозпродукцию», — пояснила зампредседателя правительства края Юлия Морозова.

Также во второй пакет антикризисных мер вошли меры по поддержке рынка труда — это субсидии организациям, направленные на несокращение штата сотрудников.

Кроме того, ещё одна значимая часть мер поддержки — это социальная, например, проект «Карта жителя Камчатки», который уже активно реализуется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии необходимо не допустить отток IT-специалистов и создать условия для существенного наращивания их числа. Об этом заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в ходе дискуссии «ИТ в государственном управлении и ответ законодательства на актуальные вызовы», которая состоялась на площадке Всероссийской открытой Академии «Территория женского счастья».