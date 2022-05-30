Уфа, 30 мая, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Врачей, которые вернулись из Донбасса, наградили в Башкирии. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба главы администрации главы республики.

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Сообщается, что в Уфе прошла церемония награждения третьей бригады врачей, которые оказывали медпомощь жителям в Донбассе. Кроме этого, были награждены жители Башкирии и благотворители, которые участвовали в сборе гуманитарной помощи.

30 медработникам и меценатам были вручены благодарственные письма и почетные грамоты Башкирии.

«Сегодня чествуем и благодарим самых обычных людей — волонтеров. У них нет госнаград, нет званий. Зато есть доброе сердце и желание помогать другим. Это башкирские врачи-добровольцы, кто боролся за жизнь и здоровье жителей Донбасса и наши благотворители. Они материально поддерживают формирование гуманитарных колонн, помогают в приеме вынужденных переселенцев, как организационно, так и добрым словом», — сообщил руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин.