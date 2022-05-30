Киев, 30 мая, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Процесс переименования улиц и других топонимов в Киеве приостановлен, сообщает украинское издание «Страна».

(сс) Andrzej Harassek Киев

СМИ приводит заявление первого замглавы администрации Киева Николая Поворозника. Он говорит, что решения будут приниматься постепенно.

«Чиновники пришли к выводу, что переименование и демонтаж памятников в столице должны проходить при профессиональных дискуссиях и согласно действующему законодательству», — сказал Поворозник.