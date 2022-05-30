Краснодар, 30 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Логистический центр для реализации промышленной и продовольственной продукции планируется построить в Адлерском районе Сочи Краснодарского края. Как сообщили 30 мая в пресс-службе администрации региона, соглашение о реализации проекта планируется подписать на предстоящем ПМЭФ-2022.

Sochiadm.ru Сочи

«Строительство торгового кластера в Сочи позволит создать развитую систему логистических центров, что существенно сократит цепь поставок и повысит их маневренность. Для Краснодарского края реализация проекта — это 500 новых рабочих мест и около 50 млн рублей дополнительных налоговых поступлений, в том числе 20 млн рублей — отчисления в региональный бюджет», — рассказал руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

Проект общей стоимостью 600 млн рублей предполагает строительство восьми корпусов, объединённых общей инфраструктурой товародвижения. Проектная мощность площадей единовременного хранения товаров составит 15 тыс. кв. м. Завершить строительство кластера планируется в IV квартале 2024 года.