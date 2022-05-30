Нур-Султан, , 15:56 — REGNUM В Казахстане происходят убийства представителей неказахского населения. Об этом ИА REGNUM 30 мая сообщил казахстанский политолог на условиях анонимности.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во время февральских погромов в Масанчи безумная, разъярённая осуществляемой на протяжении десятилетий пропагандой исключительности и превосходства одной нации толпа растерзала дунганина Малика Ясырова», — сообщил собеседник агентства.

По словам политолога, «маргиналы, уголовники и криминальные элементы с ведома властей пришли и убили Малика на пороге его же собственного дома». «Убили только за то, что он не казах, а дунганин. Разве это не признаки геноцида?», — задался вопросом эксперт.

Дунганин Малик Ясыров владел казахским языком на филологическом уровне, зная его намного лучше, чем большинство казахов в Казахстане, утверждает эксперт.

«Но это его никоим образом не спасло его от гибели. Как и то, что он был мусульманином», — заключил политолог.

Напомним, что в январе 2022 года произошли массовые беспорядки и мятеж с участием исламистов, подавленный с помощью войск ОДКБ.