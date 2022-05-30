Волгоград, 30 мая, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Военный «КамАЗ» столкнулся с легковым Renault в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, 29 мая около 11:20 на пересечении двух автодорог водитель грузовика при повороте налево не предоставил преимущество встречному автомобилю. На месте аварии погибли 42-летний водитель Renault и его 15-летняя пассажирка.

Ещё одного пассажира легкового автомобиля, женщину 1982 года рождения, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.