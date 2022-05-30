Мурманск, 30 мая, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Мурманская область получила более 146 млн рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на создание кемпинга и автокемпингов, разработку новых туристических маршрутов и обустройство пляжей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Олег Приходько Полуостров Средний, Мурманская область

«В ближайшее время состоится распределение средств между предпринимателями, правила получения этой меры поддержки будут размещены на официальном сайте Комитета по туризму», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти собираются увеличить турпоток до 1 млн человек в год.