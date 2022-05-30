Москва, 30 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Сведения зарубежной прессы об американцах и других иностранцах, прибывших в качестве наёмников на Украину, будут изучены российскими следователями. Об этом 30 мая сообщили в Следственном комитете России.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

«Следственный комитет России в рамках уголовного дела о наёмничестве изучит опубликованные в зарубежных СМИ сведения о прибывших на Украину иностранцах для совершения преступлений в отношении русскоязычных граждан и жителей Донбасса», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В СКР добавили, что следователями будут приняты «исчерпывающие меры к документированию фактов преступных действий наёмников и установлению их личностей для привлечения к уголовной ответственности».

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Как сообщало ИА REGNUM, среди наёмников на Украине оказался 30-летний Бен Грант, сын депутата парламента Великобритании от консерваторов Хелен Грант. По имеющимся данным, Грант руководил атакой группы западных наёмников на российскую военную технику на Украине. Следователи СКР дадут его действиям уголовно-правовую оценку.

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