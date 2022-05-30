Челябинск, 30 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Челябинской области руководителю областного отделения ПФР, его заместителю, а также начальнику структурного отдела официально предъявлено обвинение в должностных и коррупционных преступлениях. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, d 2017–2021 годах обвиняемые получили более 30 млн рублей в виде взяток. Деньги давал представитель одной частной охранной организации за заключение договоров на охрану территориальных подразделений. Руководителю отделения также вменяют приобретение по завышенной стоимости двух зданий для территориальных отделов.

Расследование находится в завершающей стадии. Зам. руководителя регионального отделения заключил досудебное соглашение, поэтому его дело выделено в отдельное производство.