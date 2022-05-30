Москва, 30 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Московская область в летний период 2022 года планирует принять порядка 8 миллионов туристов. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщается на сайте регионального правительства.

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По его словам, на майские праздники Московскую область посетили порядка 3 миллиона туристов. Большой запрос на агротуризм. В 2021 году в регионе побывали 15,3 млн туристов, в 2020 году турпоток превысил 11 млн человек.

Власти Подмосковья намерены разработать единый стандарт для кемпингов и гостиниц, чтобы обеспечить соответствующий уровень качества отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, в зимний период 2021–2022 гг. Подмосковье посетили более 4,5 млн туристов.

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