Иркутск, 30 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 30 мая известило о заряжании злоумышленников, подогреваемых в похищении мужчины. Свою жертву шестеро мужчин в возрасте от 25 до 34 лет выследили в микрорайоне Юбилейный. Ударили металлической битой, насильно посадили в автомобиль и увезли в лесной массив на Байкальский тракт. Там истязания продолжились: вымогали 400 тысяч рублей.

Moscow.sledcom.ru Подозреваемый в похищении

Задержать вымогателей удалось после того, как компания вместе с похищенным мужчиной вернулась в город. При обыске у них обнаружены и изъяты ножи, бейсбольные биты, кочерга, а также газовый пистолет.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последнее время это не единственный случай похищения человека в Иркутской области. Так, 14 марта около детского сада в ЖК Луговое в п. Марково (Иркутский район) четверо неизвестных в белых маскхалатах похитили иркутянина и три дня удерживали его в подвальном помещении дома по ул. Кольцова областного центра.

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