Уфа, 30 мая, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Алексей Стукалов покидает свой пост. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба клуба.

Anatol Эмблема футбольного клуба «Уфа»

Отмечается, что «Уфа» и 38-летний специалист расторгли трудовой договор по обоюдному согласию.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Алексея Стукалова за проделанную работу и желает удачи в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Напомним, Стукалов возглавил «Уфу» в апреле 2021 года. Под его руководством команда заняла 14-е место в сезоне 2021/22 Российской премьер-лиги (РПЛ). В стыковых матчах «Уфа» проиграла «Оренбургу» (2:2, 1:2) и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).