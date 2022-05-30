Санкт-Петербург, 30 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге выписались с больничного по выздоровлению от COVID-19 всего 65 пациентов. Об этом 30 мая сообщают в федеральном штабе. Это на семь человек меньше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В Северной столице за истёкшие сутки обнаружили 253 новых случая заражения коронавирусом, что на четыре случая меньше, чем за предыдущие сутки. Уже третьи сутки подряд в городе выявляют менее 300 случаев заболевания за сутки.

От ковида, как основной причины смерти, в Петербурге скончались за сутки 11 пациентов. Это на одного больного меньше, чем за 28 мая.

Отметим, что за всё время пандемии в Петербурге выявили 1 529 252 случая заражения. Жертвами вируса стали 33 826 человек, а выздоровел 1 492 281 пациент.